Für diese beiden Kandidaten ist der Weg bei The Biggest Loser vorbei. In der diesjährigen Woche der Abnehm-Show wurden die Spielregeln ein bisschen umgestellt: Statt der beiden Teams mussten die Teilnehmer den Challenges zu zweit strotzen. Das bedeutete demnach, dass am Ende der Folge ein Duo gemeinsam seine Sachen packen muss. Die Entscheidung darüber ist nun gefallen – wen es wohl traf?

Nachdem es bereits bei den sportlichen Herausforderungen nicht so recht bei ihnen klappen wollte, scheiterte das Zweierteam bestehend aus Verena und Manuel nun auch auf der Waage. Die Postzustellerin nahm 1,9 Kilogramm und ihr Partner 2,6 Kilogramm ab – und damit insgesamt weniger als ihre Konkurrenten. "Ich war einfach nur enttäuscht und hab mir gedacht: Okay, das war's jetzt. Das hat mir leidgetan für mich und Verena", erklärt Manuel nach dem Exit. Auch seine Partnerin ist tieftraurig – sie hätte es gerne mindestens bis ins Halbfinale geschafft.

Hat sich das Aus der beiden Teilnehmer schon angebahnt? Schon im Vorfeld haperte es an ihrem Teamwork – und sowohl während eines Work-outs als auch bei der Challenge am Meer wollte es nicht so recht klappen. Das entging auch Camp-Chefin Christine Theiss (40) nicht: "Bei allen hat man den Eindruck, dass die Kommunikation funktioniert, dass das miteinander funktioniert – bei euch beiden habe ich das Gefühl nicht."

Verena, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

Manuel und Petra Arvela bei "The Biggest Loser"

Dr. Christine Theiss

