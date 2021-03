Die Halbfinalisten von The Biggest Loser 2021 stehen fest! Das beliebte Show-Format ging heute Abend in eine neue Runde – und die verbliebenen neun Kandidaten kämpften um den Einzug ins Halbfinale. Nach einer sportlichen Challenge in einer Marmormine stand für sie am Ende der Woche wieder das Wiegen an. Zwei Teilnehmer müssen ihre Koffer packen. Wen es wohl dieses Mal getroffen hat?

Für Carina und Verena hat es dieses Mal nicht gereicht. Erstere konnte in dieser Woche 1,1 Kilogramm abnehmen, ihre Mitstreiterin nur 0,1 Kilogramm – und damit im Vergleich weniger als die anderen Camp-Bewohner. "Ein Schlag ins Gesicht. Ich hab echt die Welt nicht mehr so ganz verstanden", zeigt sich Carina sichtlich enttäuscht von ihrer Leistung. Und auch Verena schüttelt bei der Zahl nur den Kopf. "Das geht ja gar nicht. Also so wenig habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das kann ich mir, ehrlich gesagt, gar nicht erklären."

Für die beiden Frauen war es die zweite Chance in dem TV-Format. Sie waren bereits in vergangenen Folgen geflogen – hatten aber beim Online-Team "Lucky Loser" die Möglichkeit bekommen, sich zurück auf die griechische Insel zu arbeiten. "Daheim habe ich besser abgenommen, anscheinend klappt es daheim besser als im Camp", zieht Carina nach der Erfahrung und ihrem zweiten Aus ein Fazit.

