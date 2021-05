Lena Gercke (33) schwärmt von ihrem Dustin Schöne (35)! Seit zwei Jahren sind die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin und der Werbefilmregisseur ein Paar. Im Juli vergangenen Jahres kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Die Eltern sind aber nicht nur privat ein Dream-Team, sondern auch beruflich. Der Geschäftsführer der Düsseldorfer Produktionsfirma "Saltwater Films" unterstützt seine Partnerin bei ihrer Arbeit – unter anderem drehte er kürzlich den Werbespot für ihre neue Modekollektion. In einem Interview verriet Lena nun, warum Dustin dabei so eine große Stütze für sie ist.

In der YouTube-Dokumentation "Lena Gercke Doku – It's About You" sprach das Paar offen wie nie über seine Zusammenarbeit. "Was superpositiv ist, ist das totale Vertrauen zu 100 Prozent. Weil ich weiß, all das, was er macht, wird dem entsprechen, was ich mir vorstelle oder was ich cool finde, weil wir einfach den gleichen Geschmack haben", äußerte sich die gebürtige Marburgerin begeistert. Besonders schätze sie an Dustin, dass er von jedem Teammitglied 100 Prozent Leistung fordert.

"Das ist natürlich super, wenn du jemanden hast, der so viel Hingabe für seinen Job hat", schwärmte Lena weiter von ihrem Liebsten. Manchmal sei sein Perfektionismus aber auch anstrengend, fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu. Dustin war sichtlich gerührt von den liebevollen Worten. "So viel Nettes hast du in so kurzer Zeit selten gesagt", richtete er sich lachend an das Model.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne auf Zakynthos, 2019

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke, 2020

