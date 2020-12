Lena Gercke (32) und ihr Dustin Schöne (35) sind ein regelrechtes Dream-Team! Im vergangenen Juli sind das Model und der Werbefilmregisseur zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre kleine Tochter Zoe erblickte das Licht der Welt. Doch nicht nur privat läuft es bei den beiden offenbar so richtig rund, auch beruflich ist das Paar auf einer Wellenlänge. So arbeiteten die beiden bereits bei einem Werbespot-Dreh für die Modekollektion der Blondine zusammen – und dabei zeigte sich: Lena und ihr Dustin harmonieren nicht nur als Paar, sondern auch als Geschäftspartner!

"Dustin ist ein Perfektionist, wenn es um Job und Arbeit geht", betont Lena in der YouTube-Dokumentation "Lena Gercke Doku – It's about you" und beschreibt die Arbeitsweise ihres Liebsten: "Er will halt immer 100 Prozent – das erwartet er auch von jedem, auch von mir." Zwar sei der Regisseur bei der Arbeit nicht nur sehr ehrlich, sondern auch sehr hart – doch genau das schätze die hübsche Blondine an ihm. "Manchmal ist es ein bisschen too much – aber das ist auch ganz gut so. Man wird immer wieder auf den Boden geholt von ihm", erklärte sie.

Und auch Dustin schwärmt in der Doku von der Leistung seiner Lena am Set des Werbespots. "Auch wenn ich sehr hart mit ihr war, hat sie das am Ende echt gut gemacht", freute sich der 35-Jährige und verdeutlichte: "Wie schnell sie diese Tanz-Moves gelernt hat – das ist schon echt sehr beeindruckend."

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne im September 2020

