Vor ein paar Tagen lüftete Anne Wünsche (29) endlich das Geheimnis um ihre neue Liebe. Zugegeben, so "neu" ist sie eigentlich nicht: Die Influencerin ist nämlich wieder mit ihrem Ex-Freund Karim zusammen. Nachdem sich die zwei im vergangenen Jahr getrennt hatten, wollen sie sich nun noch einmal eine Chance geben. Doch wie ernst ist es den beiden eigentlich? Denken sie womöglich schon über ein gemeinsames Liebesnest nach?

"Das ist aktuell überhaupt nicht geplant", gibt Anne in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story preis. Warum sie sich momentan noch nicht vorstellen kann, mit Karim zusammenzuziehen, erklärt sie so: "Seit einem Monat sind wir jetzt zusammen. So weit denken wir gar nicht. Wir beide haben gerade unseren Freiraum und das ist auch ganz gut so." Während die zweifache Mutter in Berlin wohnt, hat ihr Freund seinen Lebensmittelpunkt in München. Trotz Fernbeziehung sehen sie sich aber mehrmals die Woche.

Und was darf in einem privaten Q&A nicht fehlen? Natürlich die Frage nach Nachwuchs! "Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, jetzt noch einmal ein Baby zu bekommen", antwortet Anne ehrlich. Ihre Töchter seien mittlerweile aus dem Gröbsten raus und sie habe eigentlich keine Lust, noch mal komplett von null anzufangen: "Aktuell nicht... Aber das kann morgen ja wieder anders aussehen. Ich wechsel meine Meinung ja auch immer wie die Unterhose."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche im Thailand-Urlaub

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2021

