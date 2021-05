Eric Sindermann (32) hat die Qual der Wahl. Der Modedesigner und DJ aus Berlin ist als Verflossener von Tara Tabitha (28) der frischste Zugang bei Ex on the Beach. Eigentlich hatte das Multitalent groß angekündigt, die Österreicherin zurückgewinnen zu wollen, doch auf der Insel wurde ihm der Zuspruch anderer Single-Ladys zuteil. Auch Vanja und Roxy sind nicht abgeneigt – und das Interesse beruht auf Gegenseitigkeit. Promiflash verriet Eric, wie er zu den jeweiligen Damen steht.

"Tara, Vanja und Roxy führen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen", gab sich der 32-Jährige im Gespräch mit Promiflash noch unentschlossen. "Ich finde alle megageil. Möge die Bessere gewinnen", verkündete der TV-Casanova. Sein Herz gehört allerdings doch immer noch seiner Ex-Flamme. Aus diesem Grund hatte er während seiner vergangenen Fummelei auch Bedenken. "Das mit Roxy hat sich sehr gut, aber irgendwie falsch gegenüber Tara angefühlt. Schließlich will ich sie ja zurück", gestand der selbst ernannte Modekönig, der von sich behauptet, ein sehr loyaler Mann und noch nie fremdgegangen zu sein.

Was die Frau an seiner Seite angeht, wünscht sich Eric "eine komplett ausgebildete Frau". Aber was bedeutet das für den Ex-Handballer? "Sie muss mich ständig bemuttern, also am liebsten alles machen, was ich möchte", erklärte der Frauenheld lachend. "Eben die wichtigsten Eigenschaften einer Frau", laut dem Reality-TV-Teilnehmer.

TVNow Eric Sindermann und Vanja Rasova, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNOW Roxy und Eric, "Ex on the Beach"-Stars

Instagram / taratabitha "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Tara Tabitha

