Alle wollen Eric Sindermann! Der Neuzugang ließ die Frauenherzen bei Ex on the Beach höherschlagen. Nicht nur seine einstige Flamme Tara Tabitha schien sich sehr über die Ankunft des Hotties zu freuen – auch die Kandidatinnen Vanja Rasova und Roxy Zinger fanden offenbar großen Gefallen an dem Neuzugang. Letztere fackelte nicht lange und ging direkt zum Angriff über – sehr zum Missfallen von Tara!

Roxy ging mit Eric mächtig auf Flirtkurs – zwischen den beiden kam es sogar zum Kuss. "Er gefällt mir und ich nehme mir gerne, was ich möchte", kündigte das Reality-TV-Sternchen an. Anscheinend war Eric ebenfalls nicht ganz abgeneigt, wie er der 28-Jährigen unter vier Augen offenbarte: "Guck mal, ich mag dich, sonst würde ich ja nicht mit dir hier chillen und ich würde nicht mit dir rummachen." Blöd nur, dass Tara von dem Gespräch Wind bekam und beleidigt von dannen zog, nachdem sie ihren Ex mit einem Todesblick gestraft hatte.

Die Männer hingegen reagierten ein weniger verhaltener auf Erics Ankunft. Insbesondere Diogo Sangre schien wenig begeistert von dem Neuankömmling zu sein: "Sorry, wenn ich das so sage – aber der kam da rein wie ein Pausenclown. Keine Ahnung, sein Style, dieses Chihuahua-T-Shirt, diese Bauchtasche."

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

TVNOW Roxy und Eric, "Ex on the Beach"-Stars

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex On The Beach"-Star

