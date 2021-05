Er versucht, sich die gute Laune zu bewahren! Manuel Cortez (42) hatte seine Fans in diesem Jahr bisher eher mit freudigen Nachrichten aufgewartet: Ende Februar stellte der Schauspieler seinen Followern die neue Frau an seiner Seite vor! Der Verliebt in Berlin-Darsteller meldete sich bei seiner Community jetzt allerdings mit schlechten News aus dem Krankenlager – und das ausgerechnet an seinem Geburtstag!

"Leider muss ich euch sagen, dass ich Corona habe", teilte der 42-Jährige seiner Fangemeinde auf Facebook mit. Er lasse sich von der Diagnose jedoch nicht seinen großen Tag vermiesen, versicherte Manuel: "Auch wenn ich krank im Bett liege, werde ich diesen Tag genießen!" Er habe sich isoliert und werde von Menschen versorgt, die bereits gegen das Virus immun sind.

Seine Fans freuten sich, dass Manuel sich an seinem Geburtstag bei ihnen meldet. "Alles Gute zum Geburtstag und vor allem gute und baldige Besserung", schrieb eine Nutzerin unter dem Beitrag. Viele andere stimmten in die Glück- und Genesungswünsche mit ein.

Instagram / sainabayatpour Manuel Cortez und Saina Bayatpour

Getty Images Manuel Cortez bei der GQ Style Night

Wenzel, Georg/ ActionPress Manuel Cortez, Schauspieler

