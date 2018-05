Der Countdown läuft! Am Donnerstag findet die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel endlich ihren Höhepunkt. In einem spannenden Live-Finale entscheidet Jury-Chefin Heidi Klum (44) mit Unterstützung ihrer Co-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky (51), wer das schönste Mädchen Deutschlands wird. Julianna (20), Toni (18), Christina (22) oder Pia (22) – eine der vier Finalistinnen wird gewinnen. Aber welches der Girls hat eigentlich die größten Chancen auf den ersten Platz?

PIA

Zwei Jobs gehen auf das Konto von Finalistin Pia. Sie durfte gemeinsam mit Mitstreiterin Toni im Musikvideo von Wincent Weiss' Hitsingle "An Wunder" mitspielen. Juror Michael Michalsky stellte im Halbfinale außerdem begeistert fest: "Pia hatte kein einziges schlechtes Fotoshooting." Sogar Starfotograf Rankin ist beim ersten Shooting der Staffel fasziniert von der Studentin: "Pia, du bist eine meiner Favoritinnen. Ich habe es geliebt, dich zu fotografieren."

JULIANNA

Unter dem Künstlernamen Julie Townsend steht sie seit Jahren als Sängerin auf der Bühne, jetzt möchte Julianna als Model die Catwalks unsicher machen. Warum sie den GNTM-Sieg erringen könnte? Die 20-Jährige musste kein einziges Mal wackeln, musste kein einziges Mal ins gefürchtete Shoot-Out. Julianna ergatterte drei Jobs, unter anderem einen der wichtigsten der Staffel: den Deal mit der Kosmetik-Marke Maybelline.

CHRISTINA

Ähnlich wie bei der Sängerin sieht es bei Kontrahentin Christina aus. Die Einzelhandelskauffrau sahnte ebenfalls drei Jobs ab und ist als Gesicht einer aktuellen Venus-Gillette-Kampagne sogar im TV zu sehen. "Christina, dass du riesengroßes Potential hast, das sieht jeder", fand auch Thomas Hayo in der Sendung.

TONI

Die meisten Jobs ergatterte allerdings Toni. Während der Dreharbeiten reiste die 18-Jährige aus beruflichen Gründen in neun verschiedene Länder – mehr als alle anderen Kandidatinnen. Toni überzeugt äußerlich wie innerlich! "Du siehst nicht nur fantastisch aus, du bist nicht nur eine ganz tolle junge Frau, du steckst einen auch an und du bist ein positives Leitbild für viele Leute", erklärte Michael.

Instagram / julianna.topmodel.2018 Christina, Toni und Julianna, GNTM-Kandidatinnen 2018

Instagram / piariegel Pia Riegel auf Fiji

Antony Jones / Getty Images Thomas Hayo und Michael Michalsky beim Film Festival in Cannes

