So sieht Camila Cabello (24) also als Disney-Prinzessin aus! Als Sängerin feierte die "Señorita"-Interpretin bereits große Erfolge, und 2019 ergatterte sie dann auch ihre erste Filmrolle: Sie wird Cinderella in der gleichnamigen Neuverfilmung spielen. Nachdem die Dreharbeiten aufgrund der aktuellen Gesundheitslage verschoben worden waren, stand Camila im vergangenen Herbst endlich als Cinderella für die Märchenadaption vor der Kamera. Nun gibt es endlich die ersten Fotos!

Auf dem Twitter-Account des Filmes wurden nun zwei Fotos veröffentlicht, die Lust auf mehr machen. Eine Aufnahme zeigt Camila vor ihrer Verwandlung im Aschenputtel-Look. Auf einem weiteren Bild ist die 24-Jährige in einem Ballkleid zu sehen – tief schaut sie Nicholas Galitzine, der den Prinzen verkörpert, in die Augen.

"Cinderella" war ursprünglich als Kinofilm geplant. Nun hat sich aber Amazon Prime die Rechte gesichtet. Fans können den Streifen ab September auf dem Streamingdienst sehen. "Die Geschichte wird als moderne Neuverfilmung des traditionellen Märchens vom verwaisten Mädchen mit einer bösen Stiefmutter beschrieben, mit einer musikalischen Neigung, die in gutem Maße eingebracht wird”, teaserte eine Quelle gegenüber The Hollywood Reporter an.

Getty Images Camila Cabello beim iHeartRadio's Z100 Jingle Ball 2019

Getty Images Die Sängerin Camila Cabello

Getty Images Camila Cabello bei den Global Awards 2020



