Lili Reinhart (24) liegt das seelische Wohlbefinden sehr am Herzen! Die Riverdale-Darstellerin hatte sich in der Vergangenheit bereits des Öfteren zu ihrer mentalen Gesundheit geäußert: Sie selbst ist an einer Art Wahrnehmungsstörung erkrankt, die ursprünglich auf ihre Akne zurückgeht. Außerdem leidet sie schon seit elf Jahren an Depressionen und Angstzuständen: Jetzt sprach Lili erneut über ihren täglichen Kampf gegen die psychischen Krankheiten!

Nach einem besonders harten Tag meldete sich die 24-Jährige vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Manchmal fühle ich mich meinen Depressionen gegenüber völlig machtlos", gab sie ehrlich zu. Da Lili wisse, dass es vielen jungen Menschen ähnlich geht, wolle sie ihren Fans Mut machen. "Es ist okay, Tage zu haben, an denen man nicht mehr kämpfen will. Du musst dich vor niemandem für deine mentale Gesundheit rechtfertigen", betonte sie.

An solchen Tagen sei es deshalb ganz besonders wichtig, sich etwas Gutes zu tun und sich beispielsweise mit Freunden zu treffen. "Umgib dich mit guten Menschen", appellierte die "Hustlers"-Darstellerin an ihre Community. Außerdem dürfe man nie vergessen, dass es sich immer lohnt, weiterzukämpfen. "Morgen könnte ein schöner Tag sein", erklärte die US-Amerikanerin positiv gestimmt.

Getty Images Lili Reinhart bei der Vanity Fair Oscar Party im Februar 2020

Instagram / lilireinhart Lilii Reinhart im April 2020

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart mit ihrem Hund Milo

