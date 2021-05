Ist Laura Maria Rypa (25) wieder vergeben oder nicht? Die Influencerin erregte erst vor wenigen Tagen Aufmerksamkeit, als sie sagte, dass nur ihr Mann sie in Unterwäsche zu sehen bekomme – aber wen meint die Ex von Pietro Lombardi (28) damit? Darüber grübeln auch ihre Follower und kommen zu dem Schluss, dass die Blondine neu verliebt ist. Jetzt spricht sie allerdings Tacheles und räumt mit den Gerüchten über ihr Liebesleben auf.

In ihrer Instagram-Story startete Laura eine Q&A-Runde. Diese Chance nutzten ihre neugierigen Fans auch sofort, um ihr die Frage zu stellen, die ihnen aktuell wohl am meisten auf der Zunge brannte: Ist die 25-Jährige in einer Beziehung? "Nein. Bin momentan glücklich, so wie es ist. Und joa, mehr brauch ich nicht zu sagen", stellt sie daraufhin klar.

Die Rechtsanwaltsfachangestellte hatte bereits im März betont, dass sie nicht dazu bereit sei, sich auf etwas oder besser jemand Neues einzulassen. Sie wolle stattdessen ihre Zeit als Single-Lady nutzen, um sich "persönlich weiterzuentwickeln, aber auch aus Fehlern zu lernen, die in der Vergangenheit passiert sind". Und offenbar ist sie damit noch nicht fertig.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / https://www.instagram.com/lauramaria.rpa/ Laura Maria Rypa im Mai 2021

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Netz-Bekanntheit

