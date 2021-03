Ist Laura Maria Rypa schon über Pietro Lombardi (28) hinweg? Das einstige Paar trennte sich bereits im vergangenen Oktober, doch Anfang des Jahres schienen die Flammen der Liebe wieder aufzulodern. Die zwei Turteltauben teilten sogar Fotos aus demselben Hotelzimmer. Kürzlich bereitete der Sänger der On-off-Beziehung aber ein Ende und rechnete mit der 24-Jährigen im Netz ab. Doch wie kommt Laura inzwischen mit dem Liebes-Aus klar? Das verriet sie jetzt!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Beauty aus Düsseldorf nun Fragen zu ihrem Privatleben. Dabei wollte ein neugieriger Fan wissen, ob es denn schon einen neuen Mann an ihrer Seite gebe. Dies verneinte die Rechtsanwaltsfachangestellte prompt: "Ich möchte die Zeit nutzen, um mich persönlich weiterzuentwickeln, aber auch aus Fehlern zu lernen, die in der Vergangenheit passiert sind, damit sich diese nicht wiederholen." Ob Laura damit wohl auf ihre gescheiterte Beziehung mit dem "Cinderella"-Interpreten anspielt?

In den vergangenen Monaten wurde die 24-Jährige immer wieder mit Hassnachrichten im Netz bombardiert. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie nur mit Pie zusammen war, um selbst bekannter zu werden. Diese Anschuldigungen wies die Düsseldorferin allerdings direkt zurück: "Wenn das wirklich mein Ziel gewesen wäre, dann wäre ich während unserer Beziehung nicht weiter meinem Job in einer Anwaltskanzlei nachgegangen."

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa/ Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Netz-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de