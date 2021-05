Kourtney Kardashian (42) und ihr Ex Scott Disick (37) sind auch nach ihrer Trennung noch immer gut befreundet, allein schon wegen ihrer gemeinsamen Kinder. Und natürlich hat der Unternehmer seine einstige Partnerin auch zu seinem Geburtstag eingeladen, aber anscheinend ohne ein Plus Eins. Das wäre vermutlich Kourtneys neuer Lover Travis Barker (45) gewesen. Aber von dem fehlte bei der wilden Sause jede Spur.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Keeping Up With the Kardashians-Beauty zwar mit einem kurzen Clip, der sie bei Scotts Geburtstagsfeier zeigt. Statt mit Travis amüsiert sie sich aber mit Sängerin Sia (45). Ob sie ihrem Verflossenen ihr neues Liebesglück nicht unter die Nase reiben wollte? Immerhin betonte der zuletzt, dass es komisch für ihn sei, sie mit einem anderen Mann zu sehen.

Dabei ist der 37-Jährige selbst längst anderweitig vergeben. Nach dem Liebes-Aus mit Sofia Richie (22) turtelt er nun mit Model Amelia Gray Hamlin (19). Die war natürlich auch dabei, um mit ihrem Freund auf sein neues Lebensjahr anzustoßen. In ihrer Story teilte sie einen verliebten Schmuse-Clip mit Scott.

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2021

MEGA Amelia Gray Hamlin und Scott Disick

