Elliot Page (34) hat sich verändert. Der Schauspieler, der durch seine Rolle in "Juno" international bekannt geworden ist, verkündete im Dezember 2020, dass er transsexuell ist. Von da an ließ er die Öffentlichkeit immer wieder an den Etappen seiner Selbstverwirklichung teilhaben. Seine äußerliche Wandlung zum Mann sollte zuletzt eine Brustabnahme, die er vor wenigen Monaten durchführte, unterstützen. Nun zeigt sich Elliot das erste Mal oben ohne nach der Operation!

Wow! Auf Instagram teilt Elliot jetzt einen Schnappschuss, auf dem er freudestrahlend seinen durchtrainierten Oberkörper in lässigen Badeshorts präsentiert. Nicht nur sein Eightpack, dürfte dem 34-Jährigen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sondern auch das Ergebnis seines Eingriffs. Elliot fühlt sich mit seiner flacheren Brust sichtlich wohl und verbringt einen sonnigen Tag am Pool. Dazu schreibt er, dass es sich bei dem bordeauxfarbenen Kleidungsstück um nichts Geringeres als seine erste Badehose handelt.

Seine Fans freuen sich darüber, dass Elliot in seinen modischen Badeshorts das kühle Nass erobert und hinterlassen ihm viele liebe Kommentare. Neben dem Foto, das vielen Lust auf Sommer machen dürfte, liest man unter anderem: "Ich bin so stolz auf dich – das Foto zeigt pure Freude" und "Du siehst phänomenal aus". Ein Supporter berichtet sogar Folgendes: "Ich bin eine Transfrau und habe dieses Wochenende auch meinen ersten Einteiler gekauft. Das wird ein ähnliches Gefühl sein."

MediaPunch / ActionPress Elliot Page im Dezember 2015

Getty Images Elliot Page im Dezember 2018 in São Paulo

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

