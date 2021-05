Marie Nasemann (32) ist unter der Haube! Schon im März vor zwei Jahren hatte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit ihrem Langzeitfreund Sebastian Tigges verlobt. Und zuletzt sprach die Beauty auf Social Media immer wieder über die Vorbereitungen für ihren großen Tag. Am Montag feierte sie im kleinen Kreis ihren Junggesellinnenabschied. Am heutigen Dienstag war es dann so weit: Sebastian und sie haben sich standesamtlich das Jawort gegeben.

In seiner Instagram-Story teilte das Model jetzt ein Foto von seiner Hand. Neben dem Verlobungsklunker funkelt nun auch der frisch angesteckte Ehering am Finger. Und dieser Anblick sagt wohl mehr aus tausend Worte. Darum hat Marie den Post auch lediglich mit drei Sternschuppen-Emojis und einem roten Herz-Emoji versehen. Und natürlich hat sie ihren Ehemann Sebastian verlinkt.

Schon bald wollen die zwei sich noch einmal trauen – und das vermutlich mit Freunden und Familie. Das perfekte Kleid für ihre Hochzeit 2.0 hat Marie schon gefunden. "Ein Hochzeitskleid ist das wahrscheinlich unnachhaltigste Kleidungsstück im Schrank, deshalb dachte ich mir, ich upcycle einfach das Kleid meiner Mutter", erklärte sie zu einem Bild, das sie bei einer Anprobe zeigt.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Partner Sebastian

Getty Images Marie Nasemann, Model

Getty Images Marie Nasemann im Juli 2018

