Kendall Jenner (25) ist jetzt offiziell unter die Unternehmerinnen gegangen! Schon im Februar kündigte das Topmodel an, seinen eigenen Tequila auf den Markt zu bringen. Ja, richtig gehört: Im Gegensatz zu ihren Schwestern Kim Kardashian (40) und Kylie Jenner (23) will Kendall nicht in der Kosmetik, sondern in der Alkohol-Branche durchstarten. Und vergangene Woche war es endlich soweit: Sie hat ihren 818 Tequila gelauncht – und dazu erschienen jede Menge Promifreunde.

Für das Event hatte Kendall eine Bar in Los Angeles in "Kenny's Tequila Bar" verwandelt und natürlich einige Celebritys eingeladen – unter anderem auch Hailey (24) und Justin Bieber (27). Die beiden Frauen sind eng befreundet und natürlich wollte sich Hailey Kendalls großen Tag da nicht entgehen lassen. Weitere Gäste waren Sänger Chris Brown (32), Musikerin Katy Perry (36), Rapper Drake (34) und natürlich der Kardashian-Jenner-Klan.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kendall zuletzt noch ein paar Fotos von der wilden Sause. Als Gastgeberin hat sie die Pinnchen mit ihrem Schnaps höchstpersönlich verteilt. Es wurde offenbar auch gut gefeiert, denn im Laufe des Abends hat der Victoria's Secret-Engel sich sogar hinters DJ-Pult gestellt, um zu tanzen.

Anzeige

Photographer Group/MEGA Chris Brown bei Kendall Jenners Tequila-Launch-Party

Anzeige

Photographer Group/MEGA Hailey und Justin Bieber bei der 818-Tequila-Launch-Party

Anzeige

MEGA Katy Perry bei Kendall Jenners Party in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de