Für Gemma Collins (40) waren es ein paar sehr harte Wochen. Die "The Only Way Is Essex"-Darstellerin erfuhr Mitte April, dass ihr TOWIE-Co-Star und guter Freund Rhys Alan Smith sich das Leben genommen hatte. Inzwischen wurde sein Leichnam von der spanischen Insel Teneriffa, die er die letzten acht Jahre seine Heimat genannt hatte, nach Großbritannien überführt. Jetzt, vier Tage nach seiner Beerdigung, widmet die Britin ihrem verstorbenen Kumpel einen emotionalen Post.

Auf ihrem Instagram-Account zollt Gemma ihrem Buddy Rhys, der für sie wie ein Bruder gewesen ist, Tribut. Sie berichtet, dass sein Selbstmord sie sehr hart getroffen habe und sie noch dabei sei, all das zu verarbeiten. "Manchmal wirst du nie den Wert des Moments erkennen, bis er zu einer Erinnerung wird", sinniert die 40-Jährige im Netz und hält ihre knapp 2,2 Millionen Follower dazu an, die gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten wertzuschätzen, da man nie weiß, wann diese Momente für immer vorbei sind.

Bereits zuvor hatte Gemma ein paar rührende Zeilen verfasst, um ihre Trauer über den Verlust von Rhys auszudrücken. Zu einem Video von ihm schrieb die Reality-TV-Bekanntheit damals auf Instagram: "Es scheint immer noch nicht real zu sein – und ich würde alles geben, um dich zurückzubringen. Ich hoffe, du findest Frieden dort, wo du jetzt bist."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rhys Alan Smith, UK-Stars

Getty Images Gemma Collins bei einem Event in West Sussex im Oktober 2017

Instagram / rhysalan Gemma Collins und Rhys Alan Smith auf Teneriffa im Januar 2021



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de