Anna Wilken (25) hatte einen Heiratsantrag wie im Bilderbuch! Momentan ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin zusammen mit ihrem Partner Sargis Adamyan (28) zusammen im Mallorca-Urlaub. Dort wartete auf Anna jedoch eine große Überraschung: Der Profifußballer hat um ihre Hand angehalten! Nähere Details zum Antrag verriet sie bislang zwar nicht – nun teilte sie aber erste Bilder von dem Ort, an dem Sargis vor ihr auf die Knie ging.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 25-Jährige nun mehrere Bilder von einer Stelle am Strand, an dem eine Dinner-Tafel aufgebaut war. Von dort aus hatten die beiden einen schönen Blick auf das Meer und den Sonnenuntergang. "Da wusste ich noch nichts von meinem Glück. Ich dachte, wir verbringen einfach einen schönen Abend zusammen. Es war so schön dort", kommentierte sie die Aufnahmen. Bilder von dem Antrag an sich hat sie jedoch nicht. "Ich habe nichts gefilmt oder Sonstiges, sondern einfach den Moment für uns genossen", erklärte Anna weiter.

Die Verlobungs-News machte die gebürtige Auricherin auch erst einen Tag später öffentlich. Daraufhin erreichten sie bereits viele Glückwünsche – unter anderem von Cathy Hummels (33), Kim Hnizdo (25), Nadine Klein (35) und Vanessa Tamkan (24).

Instagram / anna.wilken Anna Wilken im Mai 2021 auf Mallorca

Instagram / anna.wilken Anna Wilkens Verlobungs-Location

Instagram / anna.wilken Sargis Adamyan im Mai 2021 auf Mallorca

Instagram / anna.wilken Anna Wilkens Verlobungs-Location

