Überraschende und wunderschöne Liebesnews von Anna Wilken (25)! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Liebster Sargis Adamyan (28) sind seit Jahren total glücklich miteinander. Die Beauty und der Kicker wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Nach mehreren erfolglosen Versuchen in einer Kinderwunschklinik nimmt das Paar sich aktuell eine Auszeit von seiner Babyplanung und entspannt in Spanien. Dort hat Sargis nun um Annas Hand angehalten!

Mit diesem Post haben Annas Fans wohl nicht gerechnet! "Mein ewiges Ja", schrieb sie zu einem Bild von sich und ihrem Liebsten auf Instagram. Was die Brünette mit diesen Worten meint, wird beim genauen Betrachten des Bildes klar: An ihrer Hand funkelt ein silberner Diamantring. Sargis scheint ihr kurz zuvor einen Antrag gemacht zu haben. Überglücklich strahlt das Paar in die Kamera.

2018 war eine Hochzeit bei der heute 25-Jährigen noch kein Thema. Im Promiflash-Interview erklärte sie damals: "Ich weiß nicht, also momentan, ich bin jetzt 21, ich würde bestimmt nicht Nein sagen, wenn er mich jetzt fragen würde, definitiv nicht. Aber das ist für mich irgendwie noch so weit weg." Jetzt scheint Anna jedoch bereit zu sein, bald vor den Altar zu treten.

