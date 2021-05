Welche Männer haben eine Chance bei Maxime Herbord (26)? Am Dienstag wurde überraschend bekannt gegeben, dass das Ex-Bachelor-Girl die neue Bachelorette wird. Bis vor ein paar Monaten war die Influencerin noch mit dem ehemaligen Rosenboy David Friedrich (31) liiert. Sollten ihre Bachelorette-Kandidaten also idealerweise so aussehen wie der hübsche Blondschopf – oder doch ganz anders? Nun plauderte Maxime aus, auf welchen Typ Mann sie so steht...

Gegenüber RTL offenbarte die Kommunikationsdesignerin jetzt: Ihr gefallen Männer mit lockerer und künstlerischer Ausstrahlung, Dreitagebart und einem netten Lächeln. Doch der Richtige sollte nicht nur äußerlich was hermachen, sondern auch in puncto Charakter überzeugen: Ein Mann sollte ihrer Meinung nach offen und ehrlich sein – und nicht allzu konservativ. "Ich brauche keinen Mann, der auf mich aufpasst, das schaffe ich ganz gut alleine", beteuerte Maxime. "Ich möchte jemanden, mit dem ich ein Team bilden kann."

Und wie sieht das perfekte Date für Maxime aus? Die 26-Jährige sei immer für einen Harry Potter-Marathon und gutes Essen zu haben. "Am besten ist es, wenn man so lecker zusammen kocht, dass man sich danach nicht mehr bewegen kann, weil der Bauch so voll ist", verriet die Beauty aus Herzogenrath. Allzu bedacht auf seine Figur sollte ein Mann also auch nicht sein: "Wer will schon einen Mann, der Kalorien zählt?"

Maxime Herbord, die Bachelorette 2021

Maxime Herbord

Maxime Herbord, die Bachelorette 2021

