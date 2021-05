Kann Yeliz Koc (27) ihre Schwangerschaft inzwischen mehr genießen? Gemeinsam mit seinem Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwartet das Ex-Bachelor-Girl aktuell sein erstes Kind – es wird ein Mädchen! Zwar freut die Influencerin sich schon riesig auf ihre kleine Tochter, doch in den vergangenen Monaten hatte sie mit starken Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen. Geht es der werdenden Mama mittlerweile besser? Yeliz gibt ein ehrliches Update...

In ihrer Instagram-Story berichtet die 27-Jährige : "Ich bin in der 20. Woche, die Hälfte ist endlich geschafft. Für mich ist es wie eine Ewigkeit – jeden Tag Schmerzen und Übelkeit zu haben, ist nicht leicht, wenn man es monatelang hat." Und damit nicht genug! Weiter schildert Yeliz: "Die Schwangerschaft nimmt mir viel Energie und Power. Ich bin so schnell gereizt, alles macht mich wahnsinnig. Ich bin halt auch sehr eingeschränkt." Abschließend betont die Mami in spe: "Ich freue mich, wenn die Kleine da ist und ich meinen Körper wieder erkenne. Momentan arbeitet er einfach nur."

Trotz ihrer starken Übelkeit hat Yeliz es inzwischen geschafft, etwas zuzunehmen: Wie die Beauty verrät, seien es runde zehn Kilo plus. Ihr aktuelles Gewicht liege jetzt bei 65,7 Kilo. Ihr Töchterchen wächst und gedeiht also – das kann die Mutter auch deutlich spüren: Seit ein paar Tagen kriegt sie mit, wie ihr Baby sich im Bauch bewegt!

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

