Sie haben es bereits jetzt schon aufs Treppchen geschafft! Woche für Woche liefern Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) bei Let's Dance ab. Doch obwohl es für das Tanzpaar stets jede Menge Jurypunkte regnet, ist vor allem die GZSZ-Darstellerin immer extrem nervös vor den Auftritten. Im großen Finale der Show soll jedoch Freude im Fokus stehen, wie Profitänzer Valentin jetzt Promiflash verriet.

Obwohl es Valentina gewohnt ist, vor der Kamera zu stehen, sei ihre Aufregung völlig normal. "Es ist live und da spielt Nervosität auch immer eine Rolle", äußerte ihr Coach im Interview mit Promiflash. Doch die letzte, alles entscheidende Sendung soll einfach nur Spaß machen. "Wir probieren die Nummern so gut vorzubereiten, dass man in der Show etwas weniger Stress empfindet. Wir haben uns beide gesagt, dass wir die Finalwoche auch für uns tanzen und es genießen wollen. Da war die Semifinalwoche viel aufreibender", erzählte Valentin.

Der 34-Jährige habe zu Beginn der Staffel direkt gemerkt, was für ein Talent in Valentina steckt. "Ich wusste von Anfang an, dass sie alle Voraussetzungen hat. Wir haben Woche für Woche hart gearbeitet und konnten ein paar schöne Tänze hinterlassen", lautete sein Fazit kurz vor dem Finale.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de