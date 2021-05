Die Sendung hat noch gar nicht angefangen, da bekommt sie schon harsche Kritik! Am Dienstagabend wurde die neue Bachelorette verkündet. Nach Melissa (25) wird in der kommenden Staffel Maxime Herbord (26) die Rosen an die neuen Kandidaten verteilen und dabei ihre große Liebe suchen. Doch kaum wurde diese Neuigkeit bekannt gegeben, äußern sich schon bekannte Gesichter zu der Entscheidung – und zwar nicht immer positiv. Kattia Vides (33) schießt jetzt gegen die neue Rosenverteilerin.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin verriet nun ihren Followern, was sie von der neuen Bachelorette hält: offenbar nicht viel. In ihrer Instagram-Story schrieb Kattia: "Wow, wie schön es sein muss, wenn man schon drei Monate nach einer jahrelangen Beziehung bereit ist, die neue große Liebe im TV zu suchen..." Neben diesen sarkastischen Aussagen hinterließ sie noch einen Hashtag mit den Worten "Das muss ich unbedingt sehen".

Neben dem Kommentar von Kattia gab es aber auch positive Unterstützung. Nadine Klein (35), die an der gleichen "Der Bachelor"-Staffel teilnahm, wie Maxime einst, ist stolz auf ihre Freundin. Sie verdeutlichte in ihrer Instagram-Story, wie sehr sie sich auf die Staffel mit der neuen Bachelorette freue.

Maxime Herbord, Neue Bachelorette

Maxime Herbord, TV-Star

Nadine Klein und Maxime Herbord im Flugzeug

