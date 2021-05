Josephine Welsch (28) hat ihre Follower mächtig irritiert! Kürzlich hatte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einen Post geteilt, in dem sie offen berichtete, vor vier Jahren ein Kind verloren zu haben. Einige ihrer Fans hatten den Beitrag und das Foto, auf dem die Dreifach-Mama mit ihrem Partner Robert Dallmann schwanger zu sehen ist, jedoch als Schwangerschaftsverkündung gedeutet. Nach zahlreichen Gratulationen, die ihr entgegenkamen, klärte die Blondine nun auf.

In einem neuen Instagram-Post wandte sich die 28-Jährige nun erneut an ihre Fans und räumte das vorhergegangene Missverständnis aus der Welt. "Nein, aktuell sind wir nicht schwanger", stellte Josephine klar und erklärte weiter: "Das war auch der Grund, warum ich mich endlich mal meiner Weisheitszahn-OP unterziehen konnte." Dieser Eingriff sollte während einer Schwangerschaft nämlich nur im äußersten Notfall vorgenommen werden.

Zwar ist Josephine derzeit also nicht schwanger, doch das könnte sich schon bald wieder ändern. Immerhin hat die Schauspielerin in ihrem vorherigen Post verkündet, sich mit ihren drei Söhnen noch nicht komplett zu fühlen. "Ich glaube, ich habe da noch so den sehnlichen Wunsch nach einem kleinen Mädchen", ließ sie ihre Fans wissen. Näheres zur zukünftigen Familienplanung hat die TV-Bekanntheit jedoch nicht verraten.

Instagram / wolf.hard8 Robert Dallmann und Josephine Welsch

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch mit ihren Zwillingen, Juni 2020

Instagram / josephine_welsch Robert Dallmann und Josephine Welsch

