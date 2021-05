Seit gestern Nachmittag ist das Geheimnis um die neue Bachelorette endlich gelüftet – und zwar wird keine Geringere als Maxime Herbord (26) in diesem Jahr die begehrten Rosen verteilen. Seit ein paar Monaten ist die hübsche Influencerin, die 2018 selbst noch bei Der Bachelor nach Mr. Right gesucht hat, wieder Single und stürzt sich nun also ins nächste Flirt-Abenteuer. Doch was hält eigentlich Ex-Bachelorette Gerda Lewis (28) von dieser Besetzung?

Als die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story eine Fragerunde startet, wollen ihre Fans natürlich gleich wissen, wie sie es findet, dass Maxime im TV auf Männerjagd geht. "Was genau soll ich dazu sagen?", beginnt Gerda ihr kurzes Statement und erklärt, warum sie das Ganze eher weniger tangiert: "Ich kenne sie nicht, wünsche ihr jedoch alles Gute auf ihrer Reise."

Etwas mehr Begeisterung zeigt Nadine Klein (35). Sie war 2018 mit Maxime in derselben Bachelor-Staffel und wurde kurz darauf selbst zur Bachelorette ernannt. Bis heute sind die Frauen sehr gut befreundet und unterstützen sich gegenseitig. "2018 an meiner Seite und jetzt freue ich mich auf die Staffel mit dir", hält die Wahlberlinerin auf ihrer Seite fest.

