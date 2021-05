Wincent Weiss (28) gehört zur A-Riege der deutschen Popstars! Seine Single "Musik sein", die er 2016 veröffentlichte, wurde zu einem gefeierten Hit. In seiner Karriere ging es seitdem steil bergauf: Der 28-Jährige gewann einige Musikpreise, war bei The Voice Kids im Fernsehen zu sehen und spielte in ausverkauften Hallen. Wurde ihm der Erfolg zu viel? Jetzt sprach Wincent offen darüber, dass er an Depressionen gelitten hat!

Bunte hat den erfolgreichen Musiker jetzt interviewt. Persönliche Themen scheute er dabei nicht, sondern spricht darüber, dass er an Depressionen litt. Offen gestand er: "Ich konnte überhaupt nichts mehr wahrnehmen und empfinden." Bei seinem Umfeld blieb Wincents Stimmungstief nicht lange unbemerkt. "Meine Mutter hat mich nicht mehr wiedererkannt", offenbarte er und erzählte, dass sie ihn darin bestärkt habe, sich professionelle Hilfe zu suchen – was Wincent dann auch tat.

Mittlerweile geht es dem Singer-Songwriter wieder besser – vollständig über den Berg sei er jedoch noch nicht. Neben seiner Therapie hat ihm jedoch vor allem eins geholfen: die Musik. In seinem neuen Album "Vielleicht Irgendwann" verarbeitete der Sänger seine Erfahrungen und schaffte es mit dem musikalischen Einblick in seine Gefühlswelt direkt auf Platz eins der deutschen Charts!

