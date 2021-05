In diesem Jahr ist es endlich so weit: Im vergangenen Jahr musste die große Fußballsause aufgrund der globalen Gesundheitskrise abgesagt werden. Um die Europameisterschaft in diesem Jahr umso größer zu feiern, haben sich Wincent Weiss (28) und Johannes Oerding (39) zusammengetan: Gemeinsam haben sie den Song "Die guten Zeiten" geschrieben, den die ARD zu ihrem EM-Song erkoren hat. Mit dem Hit soll nicht nur das Sport-Event, sondern das Leben gefeiert werden.

Das große Turnier, das am 11. Juni mit der Partie Türkei gegen Italien eröffnet wird, begleiten Wincent und Johannes bei jeder Liveübertragung des Ersten mit ihrer Musik. Wie Axel Balkausky, Sportkoordinator der ARD, mitteilte, freue man sich darüber, den Song im Programm zu haben: "Er geht ins Ohr, passt zum Event und vermittelt uns ein positives Gefühl in diesen bewegten Zeiten." Als Single-Auskopplung aus Wincents aktuellem Album "Vielleicht irgendwann" wird die Fußballhymne ab Freitag auch im Radio zu hören sein.

Johannes ist aktuell in der Musikshow Sing meinen Song zu sehen. Dabei interpretiert der Sänger jedoch nicht als Gast die Hits seiner Kollegen. Er löste Michael Patrick Kelly (43) als Gastgeber ab und führt seitdem durch die Tauschkonzertabende.

