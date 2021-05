Britney Spears (39) blickt nostalgisch in die Vergangenheit zurück! Die Popsängerin ist stolze Zweifach-Mama: Aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (43) gehen zwei Söhne hervor: Sean (15) und Jayden James (14). Obwohl die beiden Jungs bei ihrem Vater leben, verbringt die "Baby One More Time"-Interpretin regelmäßig Zeit mit ihren Sprösslingen. Nun teilte Britney einen emotionalen Rückblick mit Sean und Jayden im Netz!

Auf Instagram teilte Britney eine Aufnahme, die sie in jungen Jahren mit ihren Söhnen zeigt – Sean und Jayden sind noch klein, die drei planschen im Pool. Zu dem Beitrag verfasste die Blondine rührende Zeilen: "Ich habe meine Babys sehr früh bekommen... In allen Pools, in die wir gingen, strömten die Babys zu mir, weil ich immer die meisten Spielsachen mitgebracht habe. Ich bin wirklich eine Baby-Mama!" Tatsächlich: Als Britney ihre zwei Söhne bekam, war die Popikone gerade einmal Anfang 20.

Ein Insider enthüllte gegenüber Daily Mail, dass die Jungs sie inzwischen nicht mehr so oft besuchen würden – das liege aber nicht etwa an Britney, sondern daran, dass Sean und Jayden langsam erwachsen werden. "Sie sind jetzt Teenager und wollen mit ihren Freunden abhängen, nicht mit ihren Eltern", gab der Informant bekannt.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Sean und Jayden James Federline

Anzeige

Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen Sean und Jayden James Federline, Juli 2013 in Westwood

Anzeige

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears, Februar 2005 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de