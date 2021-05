Gibt es ein Update zu Marvin Wildhages Fake-Creme-Aktion? Der YouTuber sorgte kürzlich im Rahmen von Aaron Troschkes (31) Joyn-Webshow "Achtung Aaron" für viele Lacher, als er verschiedene Influencer eine fiktive Creme bewerben ließ, die so überhaupt nicht im Handel erhältlich ist! Mehrere Promis fielen auf ihn rein – darunter Enisa Bukvic, Vanessa Mariposa und Leon Machère (29). Doch nicht alle Netz-Stars reagierten positiv auf den Prank: Marvin wurde sogar von Leons Management bedroht! Hat er inzwischen noch einmal mit den Influencern gesprochen? Das verriet er jetzt Promiflash.

"Von Enisa habe ich seit ihrem Statement nichts mehr gehört. Es gab leider kein persönliches Wort zwischen uns", erzählte der Moderator sichtlich enttäuscht im Promfilash-Interview. Wenn das Ex-GNTM-Girl allerdings doch noch einmal mit ihm darüber reden wolle, könne sie gerne jederzeit auf ihn zukommen. Ansonsten habe sich die Sache für ihn erledigt. "Von Leon habe ich Stand jetzt auch noch nichts gehört, bis auf sein kurzes Statement bei YouTube", berichtete Marvin weiter.

Die Ex on the Beach-Kandidatin Vanessa habe ihn hingegen äußerst positiv überrascht. Sie habe mit seiner Produktionsfirma Kontakt aufgenommen, um mit ihm noch einmal über die Geschehnisse zu sprechen. "Sie hat wirklich Mut bewiesen und uns Rede und Antwort gestanden", merkte der YouTuber an. Das ganze Gespräch bekommen Marvins Fans bereits diesen Samstag bei Joyn zu sehen.

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, Influencerin

Quelle: Joyn / Fernsehmacher Marvin Wildhage, YouTuber

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Model

