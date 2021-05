Und wieder zieht sie alle Blicke auf sich! Nach der Beisetzung von Prinz Philip (✝99) im April sind Prinz William (38) und seine Frau, Herzogin Kate (39), beruflich wieder extrem eingespannt. Bei den Terminen macht vor allem Letztere wie gewohnt eine extrem gute Figur in ihren modischen Outfits. Bei einem öffentlichen Auftritt in Schottland begeisterte die dreifache Mutter die Royal-Fans vor Kurzem in einer königsblauen Blazer-Rock-Kombination – so wie Prinzessin Diana (✝36) bereits 1992!

Vor wenigen Tagen nahmen William und Kate in der Nähe der schottischen Stadt Glasgow einen Termin wahr. Die 39-Jährige trug dabei einen zweireihigen Zara-Blazer und kombinierte ihn mit einem gleichfarbigen Plisseerock von Hope Fashion. Inspiriert wurde sie offenbar von einem Outfit ihrer verstorbenen Schwiegermutter Diana, die für eine Veranstaltung vor fast 30 Jahren beinahe auf den gleichen Look gesetzt hatte.

Ein bisschen abgesetzt hat sich Kate jedoch mit der Wahl ihrer Accessoires. Während Diana sowohl ihre Schuhe als auch Handtasche ebenfalls in Blau gewählt hatte, hielt es die Herzogin von Cambridge etwas schlichter. Sie entschied sich stattdessen für camelfarbene Wildleder-Pumps und eine farblich dazu abgestimmte Clutch.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Schottland, 2021

Getty Images Prinzessin Diana, 1999

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Schottland

