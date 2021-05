Herzogin Kate (39) begeistert mal wieder mit ihrer Garderobe. Die Ehefrau von Prinz William (38) ist für ihren eleganten Modegeschmack bekannt. Vor allem, dass die Royal bei ihrer eigenen Kleidung und bei den Outfits ihrer Kinder gerne zur Schnäppchenjägerin wird, kommt bei den Fans gut an. Für ihren jüngsten öffentlichen Auftritt griff die dreifache Mutter allerdings etwas tiefer in die Tasche: Kate präsentierte sich bei einem Termin in einer ziemlich teuren Bluse.

Gemeinsam mit William besuchte die 39-Jährige drei Charity-Organisationen im englischen Wolverhampton. Dabei trug sie eine dunkle gepunktete Bluse, einen dunkelblauen Mantel und eine farblich passende Hose sowie eine hellblaue Maske mit Punkten. Während sie für ihre Hose von der Marke Jigsaw nur 45 Euro ausgab, kamen sie ihre goldenen Freya-Rose-Ohrringe mit immerhin etwa 110 Euro schon teurer zu stehen. Richtig was kosten ließ Kate sich allerdings ihre Bluse: Das Modell von Tory Burch kostet stolze 380 Pfund, umgerechnet also etwa 440 Euro.

Neben ihrem Modegeschmack stellte die Herzogin während ihrer Besuche bei den Organisationen Base25, The Way Youth Zone und HugglePets auch ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis. Sie versuchte sich zum Beispiel beim Bogenschießen oder auch beim Tischtennis. Außerdem machte sie sich gemeinsam mit William die Hände – oder in diesem Fall wohl eher die Handschuhe – bei der Gartenarbeit schmutzig.

Getty Images Herzogin Kate bei HugglePets in Wolverhampton

Getty Images Herzogin Kate bei The Way Youth Zone in Wolverhampton

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Wolverhampton, 2021

