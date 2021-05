Sarah Harrison (29) ist YouTuberin, erfolgreiche Unternehmerin, Werbegesicht gefragter Kampagnen und zudem noch Mama zweier Töchter. Dabei wirkt die Dubai-Auswanderin auch immer gut gelaunt und strahlt stets in die Kamera – stressige Phasen scheinen an der Beauty völlig abzuprallen. Doch wie schafft die einstige Der Bachelor-Kandidatin das nur? Mit ihrer Community hat sie jetzt ganz offen im Netz darüber gesprochen.

In einem Q&A möchte ein Fan von Sarah wissen, wie sie immer alles so gut gemanagt bekommt. "Das freut mich, dass es so rüberkommt, jedoch läuft auch bei mir nicht immer alles nach Plan", stellt die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story klar. Sie versuche dennoch, immer das Beste aus jeder Situation zu machen, aber dabei komme auch sie manchmal an ihre Grenzen: "Zwei Kinder und eine eigene Firma plus Instagram etc. ist nicht ohne."

Außerdem habe sie jede Menge Untersützung – so zum Beispiel ihren Mann Dominic (29). "Da Domi und ich alles gemeinsam machen – was ich so schätze – ist Organisation alles. Wir sind ein gutes, eingespieltes Team und können unsere Arbeiten gut aufteilen", erzählt Sarah weiter. Außerdem hätten die zwei viele tolle Menschen um sich, die ihnen bei jeglichen Dingen unter die Arme greifen.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im November 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in Dubai

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de