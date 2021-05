Sie können richtig stolz auf sich sein! Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova haben es tatsächlich bis in Halbfinale von Let's Dance geschafft – keine schlechte Bilanz für das sportliche Duo. Für die hübsche Blondine war es übrigens die allererste Staffel überhaupt und es dann gleich auf den vierten Platz zu schaffen, ist schon eine Leistung. Doch wie ist Patricija als Trainerin eigentlich? Simon hat es Promiflash verraten!

Wie viele Profis wirkt auch die gebürtige Litauerin in den Einspielern der Show ziemlich streng. Eine fehlerhafte Fußbewegung oder eine schlaffe Hand – ihrem Blick entgeht nichts! "Patricija ist eine tolle Frau, die genau weiß, was sie will", gab Simon im Interview mit Promiflash preis. Wie er komme sie ja schließlich auch aus dem Leistungssport. "Sie will gewinnen, genauso wie ich. Diese Eigenschaft hat uns sehr verbunden und uns akribisch an unseren Schwächen arbeiten lassen. Patricija ist sehr fleißig und ihr Herz schlägt für den Tanzsport", hielt der Boxer fest.

Simon und Patricija sind zu einem eingespielten Team geworden – und das werde ihm unter anderem extrem fehlen. "Am meisten vermissen werde ich neben meiner Tanzpartnerin die vielen anderen Menschen, die an dem Projekt 'Let's Dance' mitgewirkt haben", verriet der 22-Jährige abschließend. Er und seine Trainerin wollen aber auch nach den Dreharbeiten in Kontakt bleiben.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Patricija Belousova und Simon Zachenhuber bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Patricija Belousova und Simon Zachenhuber bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Patricija Belousova und Simon Zachenhuber bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de