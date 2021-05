Gwen Stefani (51) platzt vermutlich vor Stolz! Die Sängerin und ihr Ex-Mann Gavin Rossdale (55) sind stolze Eltern von drei Kindern: Kingston (15), Zuma Nesta Rock (12) und Apollo Bowie Flynn (7). Ihr ältester Sohn Kingston feierte nun ein besonderes Jubiläum: Der Schüler wurde nun schon 15 Jahre alt. Zu diesem feierlichen Anlass widmete die "Hollaback Girl"-Interpretin ihrem Nachwuchs rührende Glückwünsche im Netz!

Auf Instagram postete die Musikerin einen Schnappschuss ihres Teenager-Sohnes, auf dem er verträumt Gitarre spielt – Gwen ist offenbar mächtig stolz auf ihren Nachwuchs. In der Betitelung des Bildes verlieh die Gewinnerin mehrerer Grammy Awards ihren Gefühlen Ausdruck. "Herzlichen Glückwunsch zum 15. Geburtstag an meinen schönen Jungen Kingston. Ich liebe dich", schrieb die 51-Jährige zu dem Beitrag.

Auch Kingstons Halbschwester Daisy Lowe (32) teilte zu dessen Geburtstag eine seltene Aufnahme der beiden auf Instagram. "Ich bin so stolz auf dich, du bist so liebenswürdig, so klug und so kreativ. Es ist mir eine Freude, deine große Schwester zu sein", schrieb das Model zu dem Foto.

Instagram / gwenstefani Kingston Rossdale

MEGA Gwen Stefani mit ihrem Sohn Kingston

Instagram / daisylowe Kingston Rossdale und seine Halbschwester Daisy Lowe

