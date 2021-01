Gwen Stefanis (51) und Blake Sheltons (44) Hochzeit rückt offenbar immer näher! Im Oktober vergangenen Jahres hatten sich die beiden US-amerikanischen Musiker verlobt. Anfang 2021 soll die Hochzeit in einer eigens dafür erbauten Kapelle auf Blakes Ranch stattfinden. Doch wird am großen Tag etwa nicht nur das Brautpaar im Mittelpunkt stehen? Auch Gwens Söhne Kingston (14), Zuma (12) und Apollo (6) sollen bei der Hochzeit eine wichtige Rolle spielen!

Laut einem Insider von People werden die drei Kinder "eine große Rolle" am Tag der Hochzeit spielen. Um welche Aufgabe es sich dabei genau handeln wird, verriet der Promi-Experte allerdings nicht – dennoch verschaffte er einen Eindruck von der großen Vorfreude der Kids. "Gwens Söhne sind einfach wirklich zuverlässige, süße Kinder. Sie freuen sich so, dass Blake und Gwen heiraten werden", berichtete die Quelle und betonte: "Sie können es kaum abwarten, an ihrer Seite zu stehen."

Doch nicht nur Kingston, Zuma und Apollo freuen sich offenbar schon riesig auf die Trauung – auch Gwen und Blake scheinen es kaum abwarten zu können, sich im Beisein ihrer Liebsten das Jawort zu geben. "Sie sind beide unglaublich familienverbunden [...]", erklärte der Insider und schwärmte von dem Paar: "Er fügt sich einfach so nahtlos in ihr Leben ein und umgekehrt."

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani im Dezember 2020

Getty Images Gwen Stefani, No-Doubt-Frontfrau

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020 in Los Angeles

