Von einem Liebes-Aus fehlt bei Michael Wendler (48) und seiner Gattin Laura (20) jede Spur! In den vergangenen Wochen und Monaten wurde es äußerst ruhig um den Schlagerstar und seine Ehefrau – einige Fans vermuteten sogar, dass der Musiker und die Influencerin getrennte Wege gehen. Die Spekulationen nahmen zu, als Micha kürzlich auch noch allein in einem Baumarkt gesichtet wurde. Jetzt tauchten neue Bilder auf – und die zeigen den Wendler und seine Laura wieder gemeinsam on tour!

Auf Paparazzi-Aufnahmen, die Bild vorliegen, sind der "Egal"-Interpret und seine Liebste in Cape Coral unterwegs. Mit einer schwarzen Harley und wohlgemerkt ohne Helm cruisen die beiden durch die Straßen ihrer Wahlheimat in den USA. Von einer Trennung kann also nicht die Rede sein – Turtellaune soll laut einer Augenzeugin zwischen den beiden aber auch nicht geherrscht haben: "Die Gesichter und Blicke wirkten fast schon genervt. Das könnte aber wohl am Verkehr gelegen haben."

Sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten scheint Laura also nicht von der Seite ihres Gatten zu rücken. Das bestätigte ein Insider bereits vor wenigen Tagen gegenüber Bild: "Laura ist weiterhin an Michaels Seite und es gibt auch keine Pläne, das zu ändern!"

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler und Laura Müller an Bord des DSDS-Schiffs

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2020

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

