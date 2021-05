Wird Evanthia Benetatou (29) ihren Ex Chris Broy bei der Geburt ihres Babys zusehen lassen? Vor ein paar Wochen gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin bekannt, dass ihr Verlobter aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist – und das, obwohl sie aktuell ein Kind von ihm erwartet! Angeblich soll sogar eine andere Frau im Spiel gewesen sein. Unnötig zu erwähnen, dass die Schwangere superenttäuscht vom Vater ihres Kindes und nicht gut auf ihn zu sprechen ist. Ob Eva ihm erlauben wird dabei zu sein, wenn ihr Baby kommt? Und will Chris das überhaupt noch?

Genau diese Fragen bekam der Influencer jetzt auch in einer Q&A-Runde auf Instagram von seinen Fans gestellt. Seine ehrliche Antwort: "Ja, klar möchte ich das! Ich weiß gar nicht, wie ihr draufkommt, dass es nicht so ist. Und ja, ich denke schon, dass ich darf..." Sicher ist sich Chris da jedoch nicht: "Aber ich würde es natürlich verstehen, wenn ich nicht mit in den Kreißsaal darf." Es sei schließlich ein sehr intimer Moment für Eva.

Scheint ganz so, als hätten die werdenden Eltern noch nicht über dieses wichtige Thema gesprochen! Vor ein paar Wochen erklärte Eva diesbezüglich noch in ihrer Instagram-Story: "Darauf kann ich euch momentan keine Antwort geben." Was glaubt ihr: Wird Chris am Ende bei der Geburt dabei sein? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im Mai 2021

Instagram / chris_broy Chris Broy im Mai 2021 in Köln

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Mai 2021

