Zieht Evanthia Benetatou (29) nun endgültig einen Schlussstrich? Vor wenigen Wochen gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin bekannt, dass ihr Verlobter Chris Broy bei ihr ausgezogen sei. In diesem Zusammenhang sprach sie auch darüber, dass er bei Kampf der Realitystars eine Frau kennengelernt hat, die offenbar auch eine Rolle bei der Trennung gespielt hat. Und es sieht so aus, als habe er nun mit Eva abgeschlossen. So reagiert die werdende Mama darauf...

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin ein Statement. Sie hätte viele Nachrichten erhalten, weil Chris sämtliche Fotos mit ihr gelöscht habe. Außerdem haben ihre Follower den Verdacht, dass er sich mit der besagten neuen Dame trifft. "Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist: Jeder muss für sich selbst entscheiden, welchen Weg er einschlägt. Ich finde es schade und verletzend, dass man in der aktuellen Situation aus Respekt und Anstand mir und dem Kind gegenüber sich nicht einfach mal zurücknehmen kann", stellte Eva klar.

Von dem Vater ihres Babys und der Mutter eines Kindes hätte sie sich ein anderes Verhalten gewünscht. Damit gibt sie einmal mehr einen Hinweis darauf, dass es sich bei Chris' angeblicher Neuer um Jenefer Riili handeln könnte. Auch sie war Kandidatin bei "Kampf der Realitystars" und hat einen Sohn mit ihrem ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Kollegen Matthias Höhn (25). "Ich werde weiterhin meinen Weg gehen und konzentriere mich auf mein Baby und unseren Neuanfang", machte Eva abschließend deutlich.

Anzeige

Instagram / chris_b.___ Chris Broy, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou im März 2021

Anzeige

Instagram / jenefer_riili YouTuberin Jenefer Riili

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de