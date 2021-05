Julia Holz gibt ihren Fans ein besorgniserregendes Update. Die Influencerin hat Gebärmutterhalskrebs. Weil sie nicht regelmäßig zur Vorsorge ging, blieb die Erkrankung lange unentdeckt. Der Krebs ist bereits im fortgeschrittenen Stadium. Auf Social Media dokumentiert die Wahl-Mallorquinerin ihren Kampf gegen die heimtückische Krankheit mit all seinen Auf und Abs für ihre Follower. Wegen starker Schmerzen musste sie nun ein Krankenhaus aufsuchen.

"Ich hatte Schmerzen auf der rechten Seite [im Bauch], die sind bis zum Bein runtergezogen. Ich weiß nicht, ob das an der OP liegt oder an dem Tumor oder einfach, weil ich nervös bin", teilte Julia in ihrer Instagram-Story mit. Ihre Sorge war nicht unbegründet. Kurz darauf meldete sie sich aus einem Krankenhausbett zurück. "Da ist tatsächlich etwas Hartes in meinem Bauch, der ist auch richtig dick", updatete die Auswanderin ihre Fans.

Was sie genau hat, wisse sie noch nicht. Ihr sei jedoch Blut abgenommen worden. Einige Stunden später konnte sie das Krankenhaus glücklicherweise wieder verlassen. Morgen wolle die 35-Jährige ihre Community auf den neuesten Stand bringen.

