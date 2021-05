Anna Wilken (25) und Sargis Adamyan (28) wollen den Rest ihres Lebens miteinander verbringen! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Fußballspieler sind jetzt seit über sechs Jahren ein Paar – und wünschen sich schon lange ein Baby. Doch bisher waren alle Versuche mithilfe einer Kinderwunschklinik erfolglos. Nachdem der letzte Schwangerschaftstest wieder negativ ausgefallen ist, hat das Paar eine Pause von der Babyplanung eingelegt und urlaubt aktuell in Spanien. Dort wartete jetzt eine Riesenüberraschung auf Anna: Sargis hat ihr einen Heiratsantrag gemacht! Auf ihrem Instagram-Kanal präsentiert sie stolz ihren hübschen Verlobungsring...

