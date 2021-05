Ob sein großer Auftritt noch kommen wird? Bei Let's Dance steht in dieser Woche das legendäre Finale an: Reality-TV-Beau Nicolas Puschmann (30), Soap-Darstellerin Valentina Pahde (26) und Ex-Kicker Rúrik Gíslason (33) tanzen am Freitag um den Titel des Dancing Star 2021! Die Chance dazu hatte offenbar auch Pietro Lombardi (28) schon mehrmals – nur wahrgenommen hat er sie bisher nie! Der Sänger verriet jetzt, dass er der Tanzshow mittlerweile schon fünfmal abgesagt hat.

Bei einem Q&A auf Instagram ließ der ehemalige DSDS-Gewinner die "Let's Dance"-Bombe platzen. Ein Fan fragte Pietro, ob er nicht mal Lust hätte, bei der Show mitzumachen. Darauf antwortete der 28-Jährige prompt: "Ich bekomme seit fünf Jahren die Anfrage, aber ich fühle mich nicht bereit fürs Tanzen." Er betonte aber, dass er ein großer Fan der Sendung sei.

Der Ex von Sarah Lombardi (28) ist offenbar begehrt und scheint sich vor Anfragen für TV-Shows kaum noch retten zu können: Erst vor Kurzem offenbarte er, dass ihm eine lukrative Summe für ein eigenes Flirtformat angeboten worden sei. "Ich sehe mich nicht in so einem Format, das sage ich euch ganz ehrlich", begründete er damals auf Instagram seine Absage.

RTLZWEI Pietro Lombardi bei "Love Island"

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

Getty Images Sarah und Pietro Lombardi bei "2017! Menschen, Bilder, Emotionen"

