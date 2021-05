Gigi Hadid (26) blickt zurück auf ihre Schwangerschaft. Mit ihrem Partner Zayn Malik (28) wurde das Model im September des vergangenen Jahres zum ersten Mal Mutter. Seitdem genießt die Neu-Mama ihre Zeit mit Töchterchen Khai in vollen Zügen. Während ihrer Schwangerschaft hatte die Laufstegschönheit ihren Babybauch noch äußerst selten in der Öffentlichkeit präsentiert. Das scheint sie nun wohl ändern zu wollen: Gigi teilte jetzt einige bislang ungesehene Bilder, auf denen sie ihre Babykugel in Szene setzt.

Via Instagram postete die 26-Jährige Bilder der privaten Polaroidfotos. Zu sehen ist das Topmodel darauf bauchfrei, nur in einen BH gekleidet. Stolz präsentiert Gigi auf den Schnappschüssen ihren deutlich erkennbaren Babybauch. Den Grund für diese außergewöhnlich privaten Einblicke verrät die Schwester von Bella Hadid (24) ebenfalls. Scheinbar jähren sich die Bilder. "Diese Woche, vergangenes Jahr", schrieb sie zu dem Post.

Wie groß und stilsicher die acht Monate alte Khai inzwischen schon ist, zeigte Gigi erst kürzlich im Netz. In der vergangenen Woche postete sie ein Bild, auf dem das Mutter-Tochter-Duo im Partnerlook zu sehen ist. In einem pink-weißen Set von der französischen Modeschöpferin Isabel Marant (54) posierten die beiden.

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Zayn Malik und ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de