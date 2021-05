Wie die Mama, so die Tochter! Im vergangenen September durften Model Gigi Hadid (26) und ihr Freund Zayn Malik (28) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Seitdem erfreut die Mama ihre Fans in den sozialen Netzwerken immer wieder mit süßen Aufnahmen von Töchterchen Khai – und das, obwohl Gigi das Gesicht ihres Babys nicht zeigt. Vor Kurzem gab es nun zuckersüßen Nachschub! Jetzt postete Gigi einen niedlichen Schnappschuss mit ihrer Tochter im Partnerlook.

Auf der Momentaufnahme, die Gigi vor Kurzem auf Instagram veröffentlichte, trägt das Duo zueinander passende Outfits. So ist die Ähnlichkeit zwischen Mama und Tochter kaum zu übersehen. Während die zwei scheinbar etwas Zeit an der frischen Luft genießen, lächelt Gigi ihr Baby glückselig an und die kleine Khai trägt gekonnt den Look ihrer Mama nach. Das zueinander passende pink-weiße Set stammt laut Gigis Angaben unter dem Post übrigens von der französischen Modeschöpferin Isabel Marant (54).

Als stolze Mama gönnt die 26-Jährige ihrem Sprössling nur das Beste. So veröffentlichte sie im April beispielsweise ein Bild von Khai auf dem die Kleinen in Versace eingekleidet und mit Mini-Baby-Boots von Dr. Martens zu sehen ist. Erst vor wenigen Monaten sprach die frischgebackene Mama zudem in einem Interview mit Vogue über die Hausgeburt ihrer Tochter und verriet, dass Zayn das Baby auf die Welt holte.

Instagram / yolanda.hadid Model Gigi Hadid und ihre Tochter

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Baby Khai

