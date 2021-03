Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (28) genießen ihr Elterndasein! Das Model und der Musiker begrüßten im September 2020 ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs: Tochter Khai. Seitdem ist die kleine Prinzessin der absolute Mittelpunkt im Leben des attraktiven Paares, das seit 2015 mit ein paar Unterbrechungen liiert ist. Jetzt gibt es endlich neue Bilder von der jungen Familie – gemeinsam mit ihrer Tochter genießen die beiden Weltstars einen Frühlingsspaziergang.

Die Paparazzi erwischten den "Dusk Till Dawn"-Interpreten mit seiner Liebsten und der gemeinsamen Tochter jüngst bei einem entspannten Bummel durch Manhattan. Dort besitzt Zayn eine schicke Stadtwohnung. Die beiden wirkten sehr glücklich und hielten immer mal wieder inne, um sich zu vergewissern, dass es dem Sprössling gut geht. Beim Schieben des Kinderwagens wechselten sie sich ab.

An eine längere Elternauszeit ist bei dem erfolgreichen Künstler-Paar aber nicht zu denken. Mama Gigi stand jüngst sogar schon wieder auf dem Laufsteg. Papa Zayn arbeitet weiter an seiner Musikkarriere und veröffentlichte Mitte Januar sein drittes Soloalbum "Nobody Is Listening".

Anzeige

ActionPress/Backgrid Zayn Malik und Gigi Hadid mit Tochter Khai

Anzeige

ActionPress/Backgrid Gigi Hadid und Zayn Malik mit Tochter Khai, 2021 in Manhattan

Anzeige

Getty Images Zayn Malik, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de