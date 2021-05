Die Wollnys machen es weiterhin spannend! Fast zwei Wochen sind die Zwillinge von Sarafina (26) und Peter Wollny (28) nun schon auf der Welt. Die frischgebackene Mutter ist nach dem Not-Kaiserschnitt in der 30. Schwangerschaftswoche noch immer nicht ganz fit und hat auch noch starke Schmerzen. Neben einer schnellen Genesung der TV-Bekanntheit hoffen die Fans natürlich darauf, endlich auch das Geschlecht ihrer Babys zu erfahren. In den kommenden Tagen soll es endlich so weit sein. Niemand Geringeres als Silvia Wollny (56) und Harald Elsenbast (60) haben die Ehre zu verraten, was es denn nun geworden ist!

Sarafina veröffentlichte auf Instagram ein Video, das die stolzen Großeltern mit einem schwarzen Ballon mit den Worten "Junge oder Mädchen" zeigt. "Wir wollten euch jetzt im Endeffekt erzählen, was es geworden ist", richtet Silvia sich an die Zuschauer. Der Clip bricht jedoch ab, bevor die ehemalige Promi Big Brother-Siegerin und ihr Liebster den Ballon zum Platzen bringen. Ein wenig gedulden müssen die Fans sich also noch.

Zu dem Beitrag schrieb Sarafina: "Als Überraschung haben wir euch einen wunderschönen Countdown vorbereitet und hoffen, ihr habt die nächsten Tagen viel Spaß beim Anschauen." Scheint ganz so, als wenn es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis die Wollnys endlich verraten, ob es Mädchen oder Jungs (oder beides?) geworden sind.

Sarafina und Peter Wollny im Mai 2021

Harald Elsenbast und Silvia Wollny

Sarafina Wollny im Mai 2021

