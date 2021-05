Kourtney Kardashian (42) genießt die Zeit mit ihrem Liebsten! Im Februar gab die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ganz offiziell bekannt, dass sie mit dem Musiker Travis Barker (45) in einer Beziehung ist. Dass die beiden sehr glücklich miteinander sind, demonstrieren sie immer wieder mit zuckersüßen Pärchenfotos im Netz. Das Paar scheint wirklich jede freie Minute miteinander zu verbringen, denn jetzt wurden Kourtney und Travis erneut beim öffentlichen Turteln abgelichtet!

Paparazzi-Aufnahmen, die DailyMail vorliegen, zeigen das Paar bei einem romantischen Dinner. Die beiden lassen es sich dabei im Rosti Tuscan Kitchen Restaurant in Calabasas gut gehen – und wirken dabei total vertraut. Ihr Glück scheinen die Turteltauben auch aller Welt zeigen zu wollen: Auf den Schnappschüssen kuscheln sie ganz ungeniert miteinander. Doch damit nicht genug: Auf einem Bild gibt der Blink 182-Star seiner Kourtney sogar einen innigen Kuss.

Wenige Tage zuvor verbrachten die US-Amerikaner gemeinsam mit ihren Kindern einen entspannten Tag im Disneyland. Daran ließen sie auch ihre Fangemeinde teilhaben, denn beide veröffentlichten auf ihren Instagram-Accounts Fotos von dem Ausflug. Unter dem Post der Unternehmerin machte Travis seiner Angebeteten dann auch noch eine süße Liebeserklärung. "Liebe dich", schrieb er und drückte seine Gefühle zusätzlich mit einem herzförmigen Emoji aus.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker mit den Kids im Disneyland

