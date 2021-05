Jorge Gonzalez (53) hat es mal wieder getan – und alle bei Let's Dance mit seinem Look überrascht! Woche für Woche sind die Zuschauer gespannt darauf, was für ein ausgefallenes Outfit der Juror dieses Mal tragen wird. Mal trat er in einem pinken Kleid auf, mal hatte er Kabelbinder in seinem Haar. Für das heutige Finale zog Jorge nun ein fast schon normales Outfit aus seinem Kleiderschrank: Er kam ganz in Schwarz!

Schon wenige Minuten bevor die Liveshow startete, präsentierte Jorge seinen Final-Look auf Instagram. In einem Clip stolziert er im Backstage-Bereich der Show entlang. Von oben bis unten ist er in schwarz gekleidet – eine dunkle Sonnenbrille und eine rabenschwarze Perücke runden den coolen Look ab.

Die Fans sind überrascht von diesem für den 53-Jährigen schon fast dezenten Look. "Jorgelito heute sehr seriös" oder "Oh, keine hohen Schuhe, aber cooles Outfit", reagierten etwa zwei User auf den Beitrag. Wie gefällt euch Jorges heutige Kleiderwahl? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Jorge González bei "Let's Dance"

