Was steckt hinter diesen Insta-Abonnements? Seit mehreren Monaten ist es um Michael Wendler (48) und seine Frau Laura (20) ruhig geworden. Nachdem der Musiker wegen des Verstoßes gegen die Richtlinien von Instagram verbannt worden war, hatte sich auch seine Gattin nur noch selten auf der Plattform gemeldet – in den vergangenen Monaten kam dann so gut wie gar kein Beitrag mehr. Die Beauty folgt jedoch nach wie vor einigen Profilen, genauer gesagt fünf Stück – und darunter ist neben einer Luxusdesignerin auch ein bekanntes TV-Sternchen!

Genau fünf Accounts hat die 20-Jährige derzeit abonniert: Das Profil der Designerin Jasmin Erbas, das ihres Hairstylisten Lukas Kuciel und das ihrer Stieftochter Adeline Norberg. Auch dem Insta-Kanal der Show Let's Dance folgt Laura gut ein Jahr nach ihrer Teilnahme noch. Und Platz fünf? Der geht an keine Geringere als Stephanie Schmitz (26). Die Influencerin wurde durch Love Island, Sommerhaus der Stars und Temptation Island V.I.P bekannt.

Doch warum folgt Laura ausgerechnet Stephi? Schließlich ist die Blondine keine typische Kuppelshow-Kandidatin, die von einer Promiparty zur nächsten hüpft – und die Wendler-Ehefrau somit bei einem Event getroffen haben könnte. Auf Promiflash-Nachfrage konnte sich auch Stephi selbst nicht erklären, warum Laura ihre Beiträge abonniert hat.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Februar 2021

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

Anzeige

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, Reality-TV-Star und Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de