Kehrt auf Laura Müllers (20) Social-Media-Profil jetzt etwa wieder etwas Normalität ein? In den vergangenen Wochen hatte die Influencerin so einiges um die Ohren. Der Grund: Ihr Mann Michael Wendler (48) hatte mit seinen Aussagen zur aktuellen Gesundheitskrise sowie seinem Ausstieg aus der DSDS-Jury für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Daraufhin war es auf Lauras Netz-Profilen um einiges ruhiger geworden. Doch jetzt überraschte sie ihre Fans mit einem neuen Posting: Laura teilt seit Monaten mal wieder ein Selfie auf Social Media!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Laura ein Foto, auf dem sie sich in Nahaufnahme zeigt: Auf dem Schnappschuss trägt die 20-Jährige einen auffälligen hellen Cowboy-Hut, ein weißes schulterfreies Top, dezentes Make-up und eine schlichte Frisur. In einem kurzen Clip präsentierte sie zudem ihr komplettes Outfit, das sie mit glitzernden Western-Stiefeln und einer hautengen weißen Jeans abrundete. "Howdy", betitelte sie ihr Posting kurz und knapp.

Doch Reaktionen ihrer Fans ließ Laura trotz des neuen Posts nicht zu: Zwar bekam das Selfie innerhalb einiger Stunden rund 30.000 Likes, doch die ehemalige Let's Dance-Kandidatin deaktivierte die Kommentarfunktion auf der Fotoplattform. Wünscht ihr euch in Zukunft wieder regelmäßiger Selfies von Laura? Nehmt an der Umfrage am Ende des Artikels teil!

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

